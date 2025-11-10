  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жозе Моуринью: «Бенфику» не уважают, у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения «хейтеров» оскорбил 60 тысяч фанатов, это уже слишком»
20

Жозе Моуринью: «Бенфику» не уважают, у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения «хейтеров» оскорбил 60 тысяч фанатов, это уже слишком»

Жозе Моуринью: многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей двойные стандарты.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью обвинил журналистов и судей в неуважении к клубу.

В воскресенье «Бенфика » сыграла вничью с «Каза Пия» (2:2) в 11-м туре португальской Примейры.

«Бенфика» заслуживает большего уважения со всех сторон. Когда я говорю «всех», я имею в виду и своих игроков – не себя, потому что я бесконечно уважаю клуб, но, возможно, не все игроки пока понимают, что значит «Бенфика». И еще большее уважение со стороны многих людей, которые, как мне кажется, сейчас не уважают «Бенфику». На всех уровнях, будь то в СМИ, в судейском корпусе и, вероятно, на институциональном уровне, действуют вопиющие двойные стандарты.

Некоторым людям следует понимать, что у «Бенфики» высочайшие требования к нам – возможно, у нас не лучшие в мире игроки и тренер, но у нас должны быть такие же высокие стандарты и ответственность.

За последние несколько недель я увидел несколько ситуаций, которые глубоко ранили меня и заставили задуматься о том, о чем мне не хотелось бы думать, некоторые вещи доводятся до крайности. Вчера, например, я получил небольшую выдержку из комментария – я не знаю, как это назвать, – от нового поколения «хейтеров». Человек глубоко оскорбил около 60 000 болельщиков «Бенфики». Дело дурно пахнет, если подобное допускается на профессиональном уровне, это уже слишком», – сказал Моуринью.

Что «Динамо» делать с Карпиным?14825 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Jornal de Noticias
logoЖозе Моуринью
logoсудьи
logoвысшая лига Португалия
болельщики
logoБенфика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Малафеев, Акинфеев, Тороп − кто главный по сухим матчам в FONBET Кубке России?
34 минуты назадТесты и игры
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
48 минут назад
Сергей Ташуев: «Все хают Станковича, даже если он побеждает. А про Карпина в «Динамо» мы слышим: «Ему надо еще дать время поработать». Разве это не двойные стандарты?»
сегодня, 12:54
Куртуа получил травму приводящей мышцы ноги. Вратарь «Реала» не сыграет за Бельгию в ноябре
сегодня, 12:50
Баринов и Сильянов пропустят игры сборной с Перу и Чили. Футболисты «Локомотива» травмировались в матче с «Оренбургом»
сегодня, 12:39
Агент Миранчука про уход из «Атланты»: «Новость для кликов, Алексей выполняет контракт. Он большой профессионал и не будет сваливать невыход в плей-офф на партнеров»
сегодня, 12:10
У Вальверде травма полуперепончатой мышцы правой ноги. Хавбек «Реала» пропустит 1–2 недели
сегодня, 12:09
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Холанд и Шерки подкалывают друг друга в раздевалке «Ман Сити». Райан смеется над акцентом норвежца, Эрлинг в ответ кричит ему: «Шерррррки!»
сегодня, 11:44
Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Играют два россиянина – стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»
сегодня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
1 минуту назад
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
7 минут назад
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
23 минуты назад
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
25 минут назад
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
38 минут назад
Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
50 минут назад
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
сегодня, 13:04
Первая лига. «Челябинск» играет с «Уфой», «Факел» против «Спартака» из Костромы
сегодня, 13:03Live
Гвардиола о Бернарду: «Один из самых умных игроков. В прошлом сезоне он вымотался, но был с нами в каждом матче – поэтому он капитан «Сити», это не забудется»
сегодня, 12:39
Титов о Станковиче: «Деян думал, что ему будет проще, но «Спартак» – это вулкан. Мне очень хотелось, чтобы у руля команды был футболист, а не тот, кто научился руководить около доски»
сегодня, 12:27