Жозе Моуринью: «Бенфику» не уважают, у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения «хейтеров» оскорбил 60 тысяч фанатов, это уже слишком»

Жозе Моуринью: многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей двойные стандарты.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью обвинил журналистов и судей в неуважении к клубу.

В воскресенье «Бенфика » сыграла вничью с «Каза Пия» (2:2) в 11-м туре португальской Примейры.

«Бенфика » заслуживает большего уважения со всех сторон. Когда я говорю «всех», я имею в виду и своих игроков – не себя, потому что я бесконечно уважаю клуб, но, возможно, не все игроки пока понимают, что значит «Бенфика». И еще большее уважение со стороны многих людей, которые, как мне кажется, сейчас не уважают «Бенфику». На всех уровнях, будь то в СМИ, в судейском корпусе и, вероятно, на институциональном уровне, действуют вопиющие двойные стандарты.

Некоторым людям следует понимать, что у «Бенфики» высочайшие требования к нам – возможно, у нас не лучшие в мире игроки и тренер, но у нас должны быть такие же высокие стандарты и ответственность.

За последние несколько недель я увидел несколько ситуаций, которые глубоко ранили меня и заставили задуматься о том, о чем мне не хотелось бы думать, некоторые вещи доводятся до крайности. Вчера, например, я получил небольшую выдержку из комментария – я не знаю, как это назвать, – от нового поколения «хейтеров». Человек глубоко оскорбил около 60 000 болельщиков «Бенфики». Дело дурно пахнет, если подобное допускается на профессиональном уровне, это уже слишком», – сказал Моуринью .