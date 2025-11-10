Президент «Баварии» Хайнер о Мюллере: «Он мог бы стать моим преемником или послом команды. Сообразительный парень, знает клуб досконально – идеально подходит»

Герберт Хайнер видит Томаса Мюллера будущим президентом «Баварии».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер считает, что Томас Мюллер мог бы сменить его на этом посту.

36-летний полузащитник сейчас выступает за «Ванкувер Уайткэпс » из МЛС . Он покинул «Баварию» спустя 18 сезонов по окончании контракта минувшим летом.

«Он может участвовать в деятельности клуба, стать послом. И он, безусловно, мог бы стать моим преемником или кого-то еще, кто бы ни стал президентом после меня.

Он знает клуб досконально. Он умный, сообразительный парень, и теперь у него есть международный опыт. Так что многое складывается так, что он идеально подходит.

Я хотел бы, чтобы он снова смог быть в «Баварии», в любой должности», – сказал Хайнер в интервью Abendzeitung.

Сам Мюллер пока не рассматривает возможность возвращения в клуб, отмечает Zeit.

«Это все домыслы», – заявил он несколько недель назад в эфире Баварского радио. Пока футболист не решил, хочет ли он взять на себя тренерскую или руководящую должность.