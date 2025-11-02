  • Спортс
  • Полиция Германии о драке 340 фанатов «Боруссии» и «Шальке»: «Насилие набирает обороты, страдают прохожие и полицейские. Клубы должны запретить агрессивным болельщикам посещать стадионы»
5

Полиция Германии о драке 340 фанатов «Боруссии» и «Шальке»: «Насилие набирает обороты, страдают прохожие и полицейские. Клубы должны запретить агрессивным болельщикам посещать стадионы»

Полиция Германии: насилие среди футбольных болельщиков набирает обороты.

Немецкая полиция выпустила заявление о насилии среди футбольных болельщиков.

Ранее сообщалось, что на вокзале в Кельне произошла серьезная стычка между фанатами дортмундской «Боруссии» и «Шальке». В драке приняли участие 340 человек, один офицер полиции получил ранения.

«Мы признаем, что волна насилия на стадионах первого и второго дивизионов немецкого чемпионата и вокруг них набирает обороты уже несколько месяцев.

Похоже, так называемые болельщики постоянно и активно планируют жестокие нападения друг на друга. Часто это происходит за пределами стадионов. Эти так называемые столкновения затрагивают невинных прохожих. Полицейские, обязанные предотвращать подобные преступления, подвергаются нападениям и часто получают травмы. Эти проявления насилия напрямую подрывают доверие полиции к болельщикам и будут иметь последствия.

Клубы могут и должны дистанцироваться от этих агрессивных групп и отдельных лиц, запретить посещение стадионов и активно поддерживать официальные расследования. Футбольные матчи не должны превращаться в чрезмерно сложные и требующие повышенной безопасности события из-за «нескольких сотен хулиганов», – говорится в совместном заявлении начальников полиции Дортмунда и Гельзенкирхена – Грегора Ланге и Тима Фроммайера соответственно.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Kicker
logoШальке
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
болельщики
Политика
стадионы
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
