Алексис Санчес перешел в «Севилью». 36-летний форвард расторг контракт с «Удинезе»

Алексис Санчес присоединился к «Севилье».

Испанский клуб объявил о подписании 36-летнего нападающего, перед этим расторгнувшего контракт с «Удинезе ». Стороны заключили соглашение на год.

В минувшем сезоне Санчес провел 13 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

В Испании чилиец ранее выступал за «Барселону». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: https://sevillafc.es/