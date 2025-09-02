Алексис Санчес перешел в «Севилью». 36-летний форвард расторг контракт с «Удинезе»
Алексис Санчес присоединился к «Севилье».
Испанский клуб объявил о подписании 36-летнего нападающего, перед этим расторгнувшего контракт с «Удинезе». Стороны заключили соглашение на год.
В минувшем сезоне Санчес провел 13 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
В Испании чилиец ранее выступал за «Барселону». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: https://sevillafc.es/
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Севильи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости