Санчес о Месси и Роналду: «У них столько «Золотых мячей», потому что они любят футбол больше всего. Криштиану превращает профессию в нечто невероятное»
Алексис Санчес объяснил, почему Роналду и Месси добились таких успехов.
– Вы не потеряли голод после стольких лет?
– Я люблю этот вид спорта. Я жил им с 7 лет. Любовь к футболу – это то, что заставляет меня двигаться вперед, как например, Криштиану Роналду, который является абсолютным примером для подражания, он превращает эту профессию в нечто невероятное. Или Месси.
Я думаю, причина, по которой у них обоих так много «Золотых мячей», в том, что они любят футбол больше всего и, самое главное, не утратили этой любви, – сказал нападающий «Севильи».
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости