  • Санчес о Месси и Роналду: «У них столько «Золотых мячей», потому что они любят футбол больше всего. Криштиану превращает профессию в нечто невероятное»
Санчес о Месси и Роналду: «У них столько «Золотых мячей», потому что они любят футбол больше всего. Криштиану превращает профессию в нечто невероятное»

Алексис Санчес объяснил, почему Роналду и Месси добились таких успехов.

– Вы не потеряли голод после стольких лет?

– Я люблю этот вид спорта. Я жил им с 7 лет. Любовь к футболу – это то, что заставляет меня двигаться вперед, как например, Криштиану Роналду, который является абсолютным примером для подражания, он превращает эту профессию в нечто невероятное. Или Месси.

Я думаю, причина, по которой у них обоих так много «Золотых мячей», в том, что они любят футбол больше всего и, самое главное, не утратили этой любви, – сказал нападающий «Севильи». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
