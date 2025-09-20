Санчес о Месси и Роналду: «У них столько «Золотых мячей», потому что они любят футбол больше всего. Криштиану превращает профессию в нечто невероятное»

Алексис Санчес объяснил, почему Роналду и Месси добились таких успехов.

– Вы не потеряли голод после стольких лет?

– Я люблю этот вид спорта. Я жил им с 7 лет. Любовь к футболу – это то, что заставляет меня двигаться вперед, как например, Криштиану Роналду, который является абсолютным примером для подражания, он превращает эту профессию в нечто невероятное. Или Месси.

Я думаю, причина, по которой у них обоих так много «Золотых мячей», в том, что они любят футбол больше всего и, самое главное, не утратили этой любви, – сказал нападающий «Севильи».