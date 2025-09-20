  • Спортс
Санчес хочет сыграть на ЧМ-2030 – в 42 года: «Пока я могу вносить свой вклад и нахожусь в хорошей форме, я всегда хочу быть в сборной Чили. Это моя страна»

Алексис Санчес заявил о желании сыграть на ЧМ-2030.

Этим летом 36-летний чилийский нападающий перешел в «Севилью». 

– Как вы думаете, по какой причине сборная Чили в последнее время перестала отбираться на чемпионаты мира?

– Я думаю, они не знали, как управлять игроками. Что касается меня, то, судя по моему опыту работы со сборной, они не ставили игроков на нужные позиции в нужное время. И именно поэтому они сменили двух или трех тренеров.

Например, они поставили меня на позицию «шестерки», а это не моя позиция. Я всегда играл на левом фланге и в центре [атаки]. Меня выпустили на поле только однажды, против Канады, но я отыграл всего 20 минут.

– Похоже, вы горите желанием продолжить карьеру в сборной Чили.

– Конечно, это моя страна. Немногие [чилийцы] играют в Европе на таком уровне, как я, Суасо и еще несколько человек. Пока я могу вносить свой вклад и нахожусь в хорошей физической форме, я всегда хочу быть в сборной.

Я бы хотел поехать на еще один чемпионат мира в составе сборной Чили; это будет в 2030 году, мне будет 42 года. Я должен быть в хорошей физической и ментальной форме – это говорит о профессионализме, – сказал Санчес

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoАлексис Санчес
logoСборная Чили по футболу
ЧМ-2030
logoЛа Лига
logoСевилья
logoГабриэль Суасо
