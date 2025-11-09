«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с ЦСКА: «По тому же неназначенному пенальти в их ворота. Он там был, как по мне»
Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК по итогам матча против ЦСКА.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по некоторым эпизодам игры против ЦСКА (0:1).
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Будем обращаться в ЭСК, подготовим моменты. Например, по тому же неназначенному пенальти в ворота ЦСКА. Как по мне, он там был.
У нас еще есть сегодня‑завтра для обращения, посмотрим еще раз досконально матч и обратимся», – сказал Газизов.
Гаджиев о 0:1 с ЦСКА: «Есть возмущение. Мяч забили с нарушением правил. На ВАР сидели личности, которые не первый раз доставляют «Махачкале» неприятности»
