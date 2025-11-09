Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
Эрлинг Холанд не забил с пенальти «Ливерпулю».
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ.
На 12-й минуте голкипер гостей Георгий Мамардашвили сбил вингера Жереми Доку в своей штрафной. Арбитр Крис Кавана не заметил наршуения правил, однако после вмешательства ВАР он назначил пенальти.
На 13-й минуте форвард «горожан» Эрлинг Холанд не смог реализовать пенальти – Мамардашвили отразил удар норвежца.
