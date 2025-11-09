  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке
5

«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке

«Ливерпуль» впервые с 2023 года проиграл «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в гостевом матче 11-го тура АПЛ – это первое поражение «красных» в противостоянии с командой Пепа Гвардиолы с 2023 года. 

В апреле 2023-го «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:4 на «Этихаде». С тех пор команды дважды сыграли вничью, еще 2 матча выиграли «красные». 

Что «Динамо» делать с Карпиным?8865 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: WildStat
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoАрне Слот
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как сдержать Холанда и по делу ли критикуют Виртца? Разбор от Игнашевича
сегодня, 14:10Друзья сайта
Им Пеп только проигрывал: Слот, Мотта, и.о. из «Лейпцига» и два британца
сегодня, 07:20
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
7 ноября, 20:23
Главные новости
«Сельта» – «Барселона». 1:1 – Левандовски забил с пенальти на 10-й, Каррейра – с игры на 11-й. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Слот о поражении от «Сити»: «У «Ливерпуля» неделя началась хорошо, а завершилась ужасно. Но, уступая 0:3, мы не сдались, как это часто делают другие»
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
15 минут назадLive
Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Не увидел чемпионов России на поле во 2-м тайме, не было ни удара в створ. «Балтике» не хватило мастерства в атаке и взвешенности решений»
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 19:00
Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»
36 минут назад
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»
47 минут назад
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»
52 минуты назад
Ван Дейк о незасчитанном голе с «Ман Сити»: «Любое мое слово окажется в прессе. Вы, журналисты, можете обсуждать, с моей стороны – нет смысла. «Ливерпуль» проиграл 0:3, это серьезный удар»
57 минут назад
«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, у ЦСКА тоже 33 очка. «Зенит» и «Локо» отстают на 3 балла, «Балтика» – на 5, «Спартак» – на 8, «Динамо» – на 16
сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Ман Сити» сделали мне подарок своей игрой против чемпиона. В обороне все было здорово, Доку великолепен в паре с Холандом»
2 минуты назад
Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший
17 минут назад
Кин о 0:3 «Ливерпуля» от «Сити»: «Это кризис для клуба такого уровня. Слот сказал, что доволен 2-й половиной матча, но игра уже была закончена. Команда выглядела слабо»
23 минуты назад
«Интер» – «Лацио». 1:0 – Лаутаро забил на 3-й. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Лион» – «ПСЖ». Хвича в старте. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Страсбур» победил «Лилль», «Ницца» уступила «Мецу»
сегодня, 19:14
Мусаев после 1:1 с «Балтикой»: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы. Справились, но Кордобу заменить не смогли»
35 минут назад
44 матча продлилась голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ – второй результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – 55
36 минут назад
«Балтика» не проигрывает в РПЛ 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. Дальше – «Оренбург»
сегодня, 19:11
«Рома» победила «Удинезе» – 2:0. Пеллегрини забил с пенальти, Челик – с игры
сегодня, 19:01