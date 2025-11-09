«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке

«Ливерпуль» впервые с 2023 года проиграл «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Манчестер Сити » (0:3) в гостевом матче 11-го тура АПЛ – это первое поражение «красных» в противостоянии с командой Пепа Гвардиолы с 2023 года.

В апреле 2023-го «Ливерпуль » проиграл со счетом 1:4 на «Этихаде». С тех пор команды дважды сыграли вничью, еще 2 матча выиграли «красные».