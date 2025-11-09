44 матча продлилась голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ – второй результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – 55
Голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ прервалась.
«Ливерпуль» прервал свою серию из матчей с голами в АПЛ.
Сегодня мерсисайдцы уступили «Ман Сити» со счетом 0:3.
До этого «Ливерпуль» забивал в чемпионате Англии на протяжении 44 матчей подряд. Это второй результат в истории лиги.
Рекорд принадлежит «Арсеналу» 2001-2002 годов – 55 матчей.
Третье место у «Тоттенхэма» (2023-2024) – 39 матчей.
Что «Динамо» делать с Карпиным?9974 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости