44 матча продлилась голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ – второй результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – 55

Голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ прервалась.

«Ливерпуль» прервал свою серию из матчей с голами в АПЛ .

Сегодня мерсисайдцы уступили «Ман Сити » со счетом 0:3.

До этого «Ливерпуль » забивал в чемпионате Англии на протяжении 44 матчей подряд. Это второй результат в истории лиги.

Рекорд принадлежит «Арсеналу » 2001-2002 годов – 55 матчей.

Третье место у «Тоттенхэма » (2023-2024) – 39 матчей.