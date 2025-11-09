Лещенко предрек «Динамо» борьбу за выживание: «А как по‑другому? Проиграли всем, кому только можно»
Лев Лещенко: «Динамо» будет играть, чтобы не вылететь.
Лев Лещенко считает, что «Динамо» будет бороться за выживание в текущем сезоне РПЛ.
После 15 матчей бело-голубые занимают в таблице 10-е место.
«Команда усилилась, подоспела молодежь. А мы с третьего места скатились на десятое. Дальше будет игра на выживание, будут играть, чтобы не вылететь. А как по‑другому? Проиграли всем, кому только можно.
Если у «Акрона» дома не выигрывать, то как выигрывать у «Спартака», ЦСКА, «Зенита»? Смешно», — сказал Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо».
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости