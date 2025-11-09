Лещенко предрек «Динамо» борьбу за выживание: «А как по‑другому? Проиграли всем, кому только можно»

Лев Лещенко: «Динамо» будет играть, чтобы не вылететь.

Лев Лещенко считает, что «Динамо» будет бороться за выживание в текущем сезоне РПЛ .

После 15 матчей бело-голубые занимают в таблице 10-е место.

«Команда усилилась, подоспела молодежь. А мы с третьего места скатились на десятое. Дальше будет игра на выживание, будут играть, чтобы не вылететь. А как по‑другому? Проиграли всем, кому только можно.

Если у «Акрона » дома не выигрывать, то как выигрывать у «Спартака», ЦСКА, «Зенита»? Смешно», — сказал Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо ».