«Краснодар» не проигрывает 9 матчей – 6 побед и 3 ничьих. Дальше – «Локомотив»
«Краснодар» продлил серию без поражений.
«Краснодар» не проигрывает 9 матчей подряд во всех турнирах.
Команда Мурада Мусаева сегодня сыграла вничью с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).
Последний раз «Краснодар» проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 6 побед и трижды сыграли вничью.
После первого круга «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 33 очка. 23 ноября команда сыграет на выезде с «Локомотивом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
