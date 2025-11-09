«Краснодар» не проигрывает 9 матчей – 6 побед и 3 ничьих. Дальше – «Локомотив»

«Краснодар» продлил серию без поражений.

«Краснодар » не проигрывает 9 матчей подряд во всех турнирах.

Команда Мурада Мусаева сегодня сыграла вничью с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).

Последний раз «Краснодар» проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 6 побед и трижды сыграли вничью.

После первого круга «Краснодар» лидирует в РПЛ , набрав 33 очка. 23 ноября команда сыграет на выезде с «Локомотивом».