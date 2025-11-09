6

«Краснодар» не проигрывает 9 матчей – 6 побед и 3 ничьих. Дальше – «Локомотив»

«Краснодар» продлил серию без поражений.

«Краснодар» не проигрывает 9 матчей подряд во всех турнирах.

Команда Мурада Мусаева сегодня сыграла вничью с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).

Последний раз «Краснодар» проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 6 побед и трижды сыграли вничью.

После первого круга «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 33 очка. 23 ноября команда сыграет на выезде с «Локомотивом».

Что «Динамо» делать с Карпиным?8809 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Слот о поражении от «Сити»: «У «Ливерпуля» неделя началась хорошо, а завершилась ужасно. Но, уступая 0:3, мы не сдались, как это часто делают другие»
2 минуты назад
«Сельта» – «Барселона». Ямаль, Рэшфорд, Левандовски в старте. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
11 минут назадLive
Талалаев про 1:1 с «Краснодаром»: «Не увидел чемпионов России на поле во 2-м тайме, не было ни удара в створ. «Балтике» не хватило мастерства в атаке и взвешенности решений»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 19:00
Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»
32 минуты назад
Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» выглядел великолепно. Горд, что достиг отметки 1000 матчей именно здесь. Период в «Барселоне Б» заложил основу для многого»
43 минуты назад
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались – даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал»
48 минут назад
Ван Дейк о незасчитанном голе с «Ман Сити»: «Любое мое слово окажется в прессе. Вы, журналисты, можете обсуждать, с моей стороны – нет смысла. «Ливерпуль» проиграл 0:3, это серьезный удар»
53 минуты назад
«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, у ЦСКА тоже 33 очка. «Зенит» и «Локо» отстают на 3 балла, «Балтика» – на 5, «Спартак» – на 8, «Динамо» – на 16
сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший
13 минут назад
Кин о 0:3 «Ливерпуля» от «Сити»: «Это кризис для клуба такого уровня. Слот сказал, что доволен 2-й половиной матча, но игра уже была закончена. Команда выглядела слабо»
19 минут назад
«Интер» – «Лацио». 1:0 – Лаутаро забил на 3-й. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Лион» – «ПСЖ». Хвича в старте. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Страсбур» победил «Лилль», «Ницца» уступила «Мецу»
57 минут назад
Мусаев после 1:1 с «Балтикой»: «Краснодар» завершил первый круг лидером, ребята молодцы. Справились, но Кордобу заменить не смогли»
31 минуту назад
44 матча продлилась голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ – второй результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – 55
32 минуты назад
«Балтика» не проигрывает в РПЛ 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. Дальше – «Оренбург»
сегодня, 19:11
«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке
сегодня, 19:06
«Рома» победила «Удинезе» – 2:0. Пеллегрини забил с пенальти, Челик – с игры
сегодня, 19:01