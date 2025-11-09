Генсек РФС о том, почему Россия не сыграет с Аргентиной: «Считаем запросы неадекватными. Ангола заплатит огромные деньги? Там же бриллианты, алмазы, рубины»

Генсек РФС рассказал, почему не удалось договориться о матче России с Аргентиной.

Генеральный секретарь РФС рассказал, почему не удалось договориться о товарищеском матче между сборными России и Аргентины .

14 ноября аргентинцы встретятся на выезде с Анголой.

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины.

Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — сказал Максим Митрофанов .