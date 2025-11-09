Генсек РФС о том, почему Россия не сыграет с Аргентиной: «Считаем запросы неадекватными. Ангола заплатит огромные деньги? Там же бриллианты, алмазы, рубины»
Генсек РФС рассказал, почему не удалось договориться о матче России с Аргентиной.
Генеральный секретарь РФС рассказал, почему не удалось договориться о товарищеском матче между сборными России и Аргентины.
14 ноября аргентинцы встретятся на выезде с Анголой.
«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины.
Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — сказал Максим Митрофанов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
