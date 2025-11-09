  • Спортс
  • Генсек РФС о том, почему Россия не сыграет с Аргентиной: «Считаем запросы неадекватными. Ангола заплатит огромные деньги? Там же бриллианты, алмазы, рубины»
11

Генсек РФС о том, почему Россия не сыграет с Аргентиной: «Считаем запросы неадекватными. Ангола заплатит огромные деньги? Там же бриллианты, алмазы, рубины»

Генсек РФС рассказал, почему не удалось договориться о матче России с Аргентиной.

Генеральный секретарь РФС рассказал, почему не удалось договориться о товарищеском матче между сборными России и Аргентины.

14 ноября аргентинцы встретятся на выезде с Анголой.

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. 

Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — сказал Максим Митрофанов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
