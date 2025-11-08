57

Карпин оценил первый круг «Динамо»: «Двойка. Или единица. Или ноль – как хотите»

Карпин оценил первый круг «Динамо»: двойка. Или единица. Или ноль.

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поставил неудовлетворительную оценку игре команды в первом круге Мир РПЛ.

Сегодня «Динамо» уступило «Акрону» (1:2) и идет на 9-м месте в таблице.

– Как оцениваете игру команды в концовке первого круга?

– Результат, мягко говоря, неудовлетворительный. Даже с точки зрения игры сегодня, в том числе в атаке.

Про оборону... Первый тайм сыграли внимательно, ни одного удара не было. Во втором вместо того, чтобы играть еще внимательнее, начали сами голевые отдавать животом, пропускаем смешные голы.

Весь первый круг был как сегодняшняя игра. Какая оценка? Двойка. Или единица. Или ноль – как хотите, — сказал Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
