  • ЭСК поддержала два решения Левникова в игре «Краснодара» и «Спартака» – не фиксировать нарушение на Мартинсе и не ставить пенальти в пользу красно-белых
4

ЭСК РФС поддержала решения Левникова в игре «Краснодар» – «Спартак».

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам. Первый произошел на 18-й минуте.

Красно-белые попросили проверить решение судьи не фиксировать нарушение правил против Кристофера Мартинса в атакующей фазе, предшествующей голу «Краснодара».

«Судья правильно не зафиксировал нарушение правил против игрока команды «Спартак» Мартинса.

Игроки «Краснодара» Дуглас Аугусто и «Спартака» Кристофер Мартинс обоюдно используют руки в контактном единоборстве за позицию. Судья правильно продолжил игру в этой игровой ситуации», – говорится в сообщении ЭСК.

Второй эпизод случился на 96-й минуте. «Спартак» попросил проверить решение судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара»

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар».

 Вратарь команды «Спартак» Александр Максименко, прибежавший в чужую штрафную площадь, не делал попытки бороться за мяч, в то время как его партнер по команде Кристофер Ву беспрепятственно нанес головой удар по мячу в направлении ворот соперника. 

Со стороны защитника «Краснодара» Валентина Пальцева, находившегося в контактном единоборстве с Александром Максименко, нет нарушения правил», – отметили в ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoВалентин Пальцев
logoКирилл Левников
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДуглас Аугусто
logoАлександр Максименко
logoКраснодар
logoКристофер Мартинс Перейра
logoСпартак
