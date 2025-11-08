Роналду после гола и 3:1 с «Неомом»: «Работаем над воплощением нашей мечты!»
Криштиану Роналду прокомментировал очередную победу «Аль-Насра».
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Неомом» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1).
В этой встрече 40-летний португалец реализовал пенальти.
«Работаем над воплощением нашей мечты!» – написал Роналду после игры.
«Аль-Наср» Роналду выиграл все 8 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и лидирует в таблице
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
