Игрока «Престона» Осмайича дисквалифицировали на 9 матчей за расизм во время игры Чемпионшипа. Ранее его банили на 8 игр за укус соперника

Игрока «Престона» Милутина Осмайича забанили на 9 матчей за расизм.

Нападающий «Престона » Милутин Осмайич дисквалифицирован на девять матчей за расистское оскорбление игрока «Бернли » Аннибаля Межбри во время матча команд в Чемпионшипе в феврале. Игру приостанавливали после того, как экс-полузащитник «МЮ» пожаловался на оскорбление главному тренеру Скотту Паркеру и судье.

В решении указано, что Осмайич использовал оскорбительные и/или унизительные выражения в адрес Межбри, содержащие упоминание цвета кожи и/или расы.

Несмотря на отрицание Осмайичем всех обвинений, комиссия признала доказанным факт оскорбления на расовой почве и дисквалифицировала игрока на девять матчей, наложив также штраф в размере 21 000 фунтов и обязав футболиста пройти образовательные курсы.

Напомним, в октябре 2024 года Осмайича дисквалифицировали на 8 матчей за укус защитника «Блэкберна» Оуэна Бека.