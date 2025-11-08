  • Спортс
Губерниев о «Динамо»: «Если Карпин продолжит так же невыразительно играть, не доработает до конца чемпионата. Игры у команды нет по большому счету»

Дмитрий Губерниев оценил результаты «Динамо».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне. 

В 15-м туре Мир РПЛ команда Валерия Карпина уступила «Акрону» со счетом 1:2. 

«Команду лихорадит, Карпину, конечно, нужно призадуматься, что происходит. Потому что уже пора бы показывать стабильно хороший футбол. Но хочу сказать, что с «Зенитом» была кубковая игра, она не сильно показательна. А вот игры в РПЛ… Уверен, если Карпин продолжит так же невыразительно играть, не доработает до конца чемпионата.

Время, конечно, нужно дать наставнику, но уже и так прошло достаточно, а игры у команды нет по большому счету. В чем причина? Сказать мне сложно, но что-то коммуникация тренер – футболист не работает», – сказал Губерниев.

