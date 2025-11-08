Тель о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» заслуживал победы. Мы злимся, но это футбол. Во 2-м тайме мы изменили ход игры, команда показала отличный менталитет»

Матис Тель: «Тоттенхэм» заслуживал победы в матче с «МЮ».

Нападающий «Тоттенхэма » рассказал о злости команды на ничью с «Манчестер Юнайтед » в 11-м туре АПЛ (2:2).

«Это футбол. Иногда 50 на 50, иногда по-другому. Я стараюсь оставаться позитивным, потому что наша реакция во втором тайме была действительно хорошей. Мы показали отличный менталитет.

В первом тайме мы пробовали разные вещи, были очень терпеливыми. Мы потеряли два очка. Получили одно, но заслуживали победы в этом матче. Как я уже сказал, нужно оставаться позитивными и двигаться дальше. Работать усердно каждый день», – сказал Тель .

«Ощущения смешанные, мы пропустили гол, проигрывали. Во втором тайме мы изменили ход игры. Но мы также злимся, потому что должны были выиграть сегодня. Но это футбол – нужно продолжать работать дальше.

Об изменениях во втором тайме

«Нам сказали просто добавить энергии, нам нужна была энергия, чтобы изменить игру – и мы это сделали».

О своем голе

«Это движение, над которым я работаю на тренировках. Все зависит от практики – снова и снова. Я увидел, как мяч летит ко мне, и нужно было просто развернуться и пробить.

Я хочу помогать команде, тренеру, клубу. Хочу делать свою работу – и стараюсь делать это каждый день», – добавил Тель в интервью TNT Sports.