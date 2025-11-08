  • Спортс
Симеоне о 3:1: «Атлетико» играл хорошо, а во 2-м тайме – еще лучше. Мы атаковали, пока наша командная игра не привела ко 2-му и 3-му голам. Играть с «Леванте» почти всегда сложно»

Диего Симеоне оценил победу над «Леванте».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Леванте» в 12-м туре Ла Лиги (3:1).

– Это был тяжелый матч. Нам почти всегда тяжело играть с «Леванте». Команда контролировала ход игры, вышла вперед и продолжала контролировать [ход игры], даже когда счет сравнялся.

Они старались контратаковать, у них быстрые игроки, и они были хороши при стандартах. Мы играли хорошо, а во втором тайме – еще лучше. Мы продолжали атаковать, пока наша командная игра не привела ко второму и третьему голам.

Вклад игроков, вышедших на замену, – это хорошо, потому что мы команда. 11 игроков выходят с первых минут, а еще 5 помогают. Мы их выпускаем в соответствии с тем, что нам нужно. 

– Гризманн сказал, что хотел бы играть больше, но смирился с ситуацией.

– Это разные матчи, но на днях Серлот вышел на замену во втором тайме и сыграл очень хорошо. Сегодня на замену вышел Антуан, и он сыграл хорошо. Нам нужна конкуренция, и игроки должны быть готовы. Они знают меня и знают, что в каждом матче хочу видеть все 90 минут, а не только тех игроков, которые выйдут в стартовом составе.

– Ваши соперники создают много опасных моментов при подачах со стандартов, что нужно исправить?

– Многое.

– Вы часто подавали угловые, но создавали мало опасных моментов.

– Нам нужно совершенствоваться в этом аспекте. В футболе, как и в жизни, нужно совершенствоваться, – сказал Симеоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
