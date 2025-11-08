Спаллетти о 0:0 с «Торино»: «Ювентус» не показал должной игры, но в целом я доволен. Мы все время давили на них, даже рискуя получить контратаку»
Лучано Спаллетти: «Ювентус» не показал должной игры против «Торино».
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил игру команды в матче с «Торино» (0:0) в 11-м туре Серии А.
«Нам не удалось показать игру должного качества, нам нужно работать. У некоторых игроков была усталость, но в целом я доволен командой.
Мы постоянно пытались идти вперед, даже рискуя получить контратаку. Ди Грегорио сделал отличный сейв, но мы все время держали их под давлением. Если не удалось найти нужный момент – что ж, бывает.
Дэвид очень силен в штрафной. У Влаховича были небольшие проблемы со спиной, но он выразил готовность играть и был вымотан, когда я его заменил. С ним мы могли бы доставить больше хлопот за счет навесов от Жегровы, но Дэвид – отличный игрок штрафной», – сказал Спаллетти.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Pazzi di Fanta
