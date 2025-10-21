«Бавария» опасалась, что «Ман Сити» может обратиться к Компани – в нем видят преемника Гвардиолы. Мюнехнцы продлили тренера до 2029 года (Кристиан Фальк)

«Бавария» остерегалась активности «Манчестер Сити» в отношении Венсана Компани.

Мюнхенский клуб ранее сообщил о подписании нового соглашения с главным тренером до 2029 года.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк, «Бавария » действовала быстро, опасаясь, что «Манчестер Сити » может обратиться к Компани, поскольку видит в нем потенциального преемника Пепа Гвардиолы .

Венсан Компани возглавляет «Баварию» с июля 2024 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в прошлом сезоне.