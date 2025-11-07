  • Спортс
  Дом Бастони ограбили во время матча с «Кайратом». У защитника «Интера» украли дизайнерские сумки и часы, в том числе Rolex
5

Дом Бастони ограбили во время матча с «Кайратом». У защитника «Интера» украли дизайнерские сумки и часы, в том числе Rolex

Дом Алессандро Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов.

В доме Алессандро Бастони произошло ограбление во время матча с «Кайратом».

В среду вечером, когда защитник «Интера» находился в Милане на игре Лиги чемпионов против «Кайрата» (2:1), банда из как минимум четырех человек проникла в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, пробрались в спальню и гардеробную. Злоумышленники похитили дизайнерские сумки и часы, две пары из которых были от Rolex.

Ограбление было совершено за считанные минуты после срабатывания сигнализации, сообщает La Gazzetta dello Sport. Бандитам удалось скрыться до прибытия охраны и карабинеров. Сейчас службы анализируют записи с камер видеонаблюдения как дома, так и прилегающей территории. Карабинеры Грумелло дель Монте и оперативное подразделение Бергамо проводят расследование.

Бастони живет в Кастелли-Калепьо, родном городе его жены Камиллы Брешиани. У пары есть дочь, в момент ограбления дома никого не было.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
