Дом Бастони ограбили во время матча с «Кайратом». У защитника «Интера» украли дизайнерские сумки и часы, в том числе Rolex

Дом Алессандро Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов.

В среду вечером, когда защитник «Интера » находился в Милане на игре Лиги чемпионов против «Кайрата» (2:1), банда из как минимум четырех человек проникла в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, пробрались в спальню и гардеробную. Злоумышленники похитили дизайнерские сумки и часы, две пары из которых были от Rolex.

Ограбление было совершено за считанные минуты после срабатывания сигнализации, сообщает La Gazzetta dello Sport. Бандитам удалось скрыться до прибытия охраны и карабинеров. Сейчас службы анализируют записи с камер видеонаблюдения как дома, так и прилегающей территории. Карабинеры Грумелло дель Монте и оперативное подразделение Бергамо проводят расследование.

Бастони живет в Кастелли-Калепьо, родном городе его жены Камиллы Брешиани. У пары есть дочь, в момент ограбления дома никого не было.