  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о Станковиче: «Человека довели – он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику»
6

Колосков о Станковиче: «Человека довели – он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику»

Вячеслав Колосков: Станковича довели.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил заявление Деяна Станковича.

После матча Фонбет Кубка России против «Локомотива» (3:1) главный тренер «Спартака» заявил: «Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».

«Нет ни одной игры, после которой не заговорили бы об отставке, о том, что Станкович ничего не сделал, что у него нет перспектив. Конечно, это угнетает.

Объективности ради стоит сказать, что у него не все получилось. С такой командой, как у него, можно играть так, как они играли с «Локомотивом» в Кубке, весь сезон. Но у него это не получается.

В чем причина, разбираться надо не тогда, когда летишь галопом, а притормозить и в спокойной обстановке решить.

Поэтому я и говорю не делать поспешных выводов, а дать человеку доработать до зимней паузы. Там уже спокойно сесть и посмотреть, что и почему не получилось.

А так, конечно, довели человека. Он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Так еще постоянные разговоры об отставке влияют на психику», – сказал Вячеслав Колосков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoВячеслав Колосков
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава КДК Григорьянц: «Порядка 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию «Химок». Задержки он объяснял тем, что у него строительный бизнес и кассовый разрыв»
20 минут назад
Сергей Ташуев: «Станкович не живет от зарплаты до зарплаты, у него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян играет на публику, а у нас это не по-мужски»
23 минуты назад
КДК пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью
30 минут назад
Матч «Крыльев» и «Зенита» не перенесут из Самары («Матч ТВ»)
45 минут назадВидео
Воспитанник «Краснодара» Дашин про инфраструктуру в университете в США: «У нас такого нет – не только в университетах, но и во многих профессиональных клубах»
сегодня, 12:10
Аморим – лучший тренер октября в АПЛ. У «МЮ» 3 победы в 3 матчах
сегодня, 12:08
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Жоан Лапорта: «Новый «Камп Ноу» соответствует тому, что представляет собой «Барса». Мечта стала реальностью. Процесс длился почти 15 лет»
сегодня, 11:58
Мбемо – лучший футболист АПЛ в октябре. Вингер «МЮ» забил 3 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах
сегодня, 11:40
Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»
сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Иностранцам наплевать на Россию – приезжают бабки зарабатывать. У Станковича нет такого, что он хочет здесь остаться и что-то развить, задача – показать результат». Попов об иностранных тренерах
8 минут назад
КДК отметил красную карточку Мелкадзе за наступ на ногу Манелову. Форвард «Ахмата» сможет сыграть со «Спартаком»
33 минуты назад
Мареска о критике Руни: «Невозможно играть с одними игроками 65 матчей за сезон. Много лет назад футбол был другим, не таким физически сложным – сейчас все изменилось»
48 минут назад
Новое порно в футболе, впечатления Хайкина, аналитика Лукомского и Игнашевича. Осмысление тура ЛЧ – на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 12:08ВидеоСпортс"
«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
сегодня, 11:45
Почти 22 тысячи зрителей посетили открытую тренировку «Барселоны» на «Камп Ноу»
сегодня, 11:30Видео
Хайкин о норвежском гражданстве: «Идет процесс, он может занять до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем – со своей стороны по документации я все сделал»
сегодня, 11:18Видео
Карпин о составе на Перу и Чили: «Кадровых экспериментов и неожиданностей не будет. Настрой максимальный – как всегда»
сегодня, 11:17
Семак о номинации Луиса Энрике на премию The Best: «Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и интересуются тем, какой у нас чемпионат»
сегодня, 11:15
Кейн, Беллингем, Райс, Сака, Рэшфорд и Фоден – в заявке Англии на матчи с Сербией и Албанией
сегодня, 10:50