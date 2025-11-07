Колосков о Станковиче: «Человека довели – он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику»

Вячеслав Колосков: Станковича довели.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил заявление Деяна Станковича.

После матча Фонбет Кубка России против «Локомотива» (3:1) главный тренер «Спартака » заявил: «Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов» .

«Нет ни одной игры, после которой не заговорили бы об отставке, о том, что Станкович ничего не сделал, что у него нет перспектив. Конечно, это угнетает.

Объективности ради стоит сказать, что у него не все получилось. С такой командой, как у него, можно играть так, как они играли с «Локомотивом» в Кубке, весь сезон. Но у него это не получается.

В чем причина, разбираться надо не тогда, когда летишь галопом, а притормозить и в спокойной обстановке решить.

Поэтому я и говорю не делать поспешных выводов, а дать человеку доработать до зимней паузы. Там уже спокойно сесть и посмотреть, что и почему не получилось.

А так, конечно, довели человека. Он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Так еще постоянные разговоры об отставке влияют на психику», – сказал Вячеслав Колосков.