Силкин о Станковиче: «Если работаешь у нас, то должен знать русский язык. Наши ведутся на такое, что он поиграл в Европе. Русских надо и матерком фигануть»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал заявление Деяна Станковича.
После матча Фонбет Кубка России против «Локомотива» (3:1) главный тренер «Спартака» заявил: «Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».
«Еще неизвестно, уйдет этот или не уйдет. Может, он, наоборот, сейчас встрепенется.
Но я бы сказал про язык. Если ты работаешь у нас, то ты должен знать русский язык. С него никто этого не требовал, в контракте не прописал, иначе бы ему пришлось.
К сожалению, наши зачастую ведутся на такое, что он поиграл в Европе. Поэтому здесь Станкович диктовал свои условия с точки зрения силы.
У нас все равно львиная доля футболистов – русские. А русских надо и матерком фигануть. Для этого надо знать язык. Не значит, что надо только матом ругаться.
Но для тренера и игроков полезнее общаться на одном языке, понимать сущность футболистов. Станкович не взялся за русский язык. Никто не знает, были бы у него результаты в «Спартаке» лучше, если бы он начал учить.
Но уже в другой команде он сделает какие-то поправки в этом плане. Если у него вообще такая возможность будет», – сказал Сергей Силкин.