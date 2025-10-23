Виртц лидирует по созданным моментам и ожидаемым ассистам среди всех игроков АПЛ

Флориан Виртц создает для партнеров больше моментов, чем кто-либо еще в АПЛ.

Вчера полузащитник «Ливерпуля » отдал два голевых паса в игре с «Айнтрахтом» (5:1) в Лиге чемпионов. Также на его счету результативная передача в игре за Суперкубок Англии. Еще в 10 матчах голевых действий не было.

При этом немец создал в текущем сезоне 29 опасных моментов для своих партнеров (в том числе 26 с игры), ожидаемые ассисты – 3,0. По этим показателям Виртц лидирует среди всех футболистов АПЛ .