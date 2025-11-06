Семин о словах Семака про судей: «На матчах «Зенита» ошибаются больше всего, если брать статистику. Многие люди, которые сидят на ВАР, не понимают чисто футбольные нюансы»

Юрий Семин считает оправданным недовольство Сергея Семака судейством.

После поражения «Зенита» от «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3) Семак заявил : «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят – мстят за что‑то, наверное».

«Если брать статистику, то на матчах «Зенита » судьи ошибаются больше всего. Поэтому, наверное, эта ситуация возмущает Сергея Богдановича, поэтому есть такие реплики и такая реакция. Я тоже не понимаю, когда есть пенальти, а когда нет. Каждый трактует по‑своему.

На мой взгляд, многие люди, которые сидят на ВАР, не совсем квалифицированно понимают футбол, не понимают чисто футбольные нюансы. Недовольство Семака вполне оправданно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».