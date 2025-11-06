Лионель Месси: «Бог даровал мне талант, но я жертвовал многим, чтобы стать профессионалом»

Лионель Месси: у меня дар от бога, но мне приходилось жертвовать многим.

Лионель Месси заявил, что ему приходилось жертвовать многим ради карьеры.

«Я всегда говорил, что бог дал мне дар, что он выбрал меня. Я был таким с самого детства, у меня был [талант], но я жертвовал многим в течение карьеры.

Чтобы стать профессионалом, приходится идти на огромные жертвы, а я всегда ставил это своей целью. Как я уже говорил в начале, я благодарен богу за то, что он дал мне самое важное», – сказал форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины , выступая на Американском бизнес-форуме.