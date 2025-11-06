  • Спортс
  • Лионель Месси: «Бог даровал мне талант, но я жертвовал многим, чтобы стать профессионалом»
Лионель Месси: «Бог даровал мне талант, но я жертвовал многим, чтобы стать профессионалом»

«Я всегда говорил, что бог дал мне дар, что он выбрал меня. Я был таким с самого детства, у меня был [талант], но я жертвовал многим в течение карьеры.

Чтобы стать профессионалом, приходится идти на огромные жертвы, а я всегда ставил это своей целью. Как я уже говорил в начале, я благодарен богу за то, что он дал мне самое важное», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины, выступая на Американском бизнес-форуме.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Albiceleste Talk
