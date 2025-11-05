Дмитрий Булыкин: «Fan ID подпортил атмосферу на стадионе, но причины бойкота мне до сих пор непонятны. Власти решают все, даже если это непопулярная мера»

Дмитрий Булыкин: не понимаю причин бойкота Fan ID.

Дмитрий Булыкин считает, что с Fan ID уже следует смириться.

«Насколько я понимаю, минимальное количество фанатов противится Fan ID, многие уже оформили и ходят на стадион.

Конечно, Fan ID подпортил атмосферу на стадионе, но причины бойкота паспорта болельщика мне до сих пор непонятны. Власти решают все, даже если это непопулярная мера. Власти решили, и тяжело уже что-то противопоставить.

По поводу введения Fan ID в кубковых матчах: если туда попадет любительская команда, она даже теоретически не сможет оплатить и поставить оборудование. Это будет затратно, и на одну игру в год это не нужно. Возможно, начнут вводить Fan ID с каких-то завершающих стадий – полуфинала или финала, играть на стадионах, где есть необходимое оборудование», – отметил экс-форвард сборной России.