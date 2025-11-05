Николай Валуев: «Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря. Уверяю вас, на стадионах стало лучше»

Николай Валуев рассказал о пользе Fan ID.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о том, что систему Fan ID в России отменять не будут .

«Как мне видится, негласная борьба с Fan ID еще идет. Мы же наблюдаем за происходящим на трибунах. Эта борьба самим болельщикам тоже ничего не приносит. Я оформил карту болельщика, не вижу в этом ничего сложного. Сегодня это делается даже удаленно. Когда идет речь о ментальных принципах, а не об удобстве и безопасности… Лично для меня это странно.

Зачем это делать? У фанатских движений есть свое мнение. Не хочу уводить это в политическую плоскость… Карта болельщика делалась ради безопасности. Уверяю вас, на стадионах стало лучше. Стадионам предъявили огромное количество требований безопасности, которые они должны соблюдать. Это абсолютно правильный шаг особенно на фоне того, что сейчас происходит. Но я не стану говорить на 100%, что стало здорово-здорово. Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря», – сказал Валуев.