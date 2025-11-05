Депутат Ющенко о Fan ID: «Никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники рядом. Какой смысл расширять? Некуда деньги девать? Порядок и так был, ФСБ хорошо работает»

Депутат Ющенко о Fan ID: никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники.

Депутат Госдумы Александр Ющенко отреагировал на заявление Михаила Дегтярева по поводу паспорта болельщика. Ранее министр спорта РФ сказал , что систему Fan ID в стране не отменят, она будет расширяться на новые матчи и кубки.

«Достаточно посмотреть на кубковый матч и матч чемпионата России. Того колорита, который сопровождает футбол – яркие болельщики, фанатские объединения – их на матче РПЛ практически нет. Даже на самых ярких дерби страны. Нет того яркого антуража, ради которого существует футбол. Формально ходят на футбол, на топ-матчи были сюжеты, когда забивался стадион. На кубковых же матчах все присутствует.

Вопрос – чего мы хотим добиться? Смотреть футбол как в театре? Тогда это правильная дорога. Все фанатские объединения свое отношение к институту Fan ID высказали. Да, кто-то сделал, а кто-то до сих пор держит принципиальную позицию и не ходит на футбол. Что от Fan ID выиграли? С точки зрения порядка – порядок и так был.

Сделали Fan ID – ну уже ладно, но дальше его расширять – для чего, какой смысл? Давайте на волейбол, хоккей расширим! Мы что, никого не знаем? ФСБ хорошо работает. От того, будет Fan ID или нет, ничего не поменяется.

Все пункты продвижения Fan ID рождают вопросы: стоимости, обеспечения, целесообразности. Никто не видит плюсы, только господин Дегтярев и чиновники рядом. У нас Министерство спорта что, хорошо покрывает детско-юношеский спорт? Некуда деньги девать? Поддержите детские объединения, сделайте так, чтобы дети из малоимущих семей могли не платить за возможность заниматься спортом.

Мы категорически не поддерживаем идею расширения Fan ID. Более того, мы выступали с законопроектом об отмене паспорта болельщика, но он, к сожалению, не прошел», – сказал депутат Госдумы и член фракции КПРФ Ющенко.