  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Ющенко о Fan ID: «Никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники рядом. Какой смысл расширять? Некуда деньги девать? Порядок и так был, ФСБ хорошо работает»
61

Депутат Ющенко о Fan ID: «Никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники рядом. Какой смысл расширять? Некуда деньги девать? Порядок и так был, ФСБ хорошо работает»

Депутат Ющенко о Fan ID: никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники.

Депутат Госдумы Александр Ющенко отреагировал на заявление Михаила Дегтярева по поводу паспорта болельщика. Ранее министр спорта РФ сказал, что систему Fan ID в стране не отменят, она будет расширяться на новые матчи и кубки.

«Достаточно посмотреть на кубковый матч и матч чемпионата России. Того колорита, который сопровождает футбол – яркие болельщики, фанатские объединения – их на матче РПЛ практически нет. Даже на самых ярких дерби страны. Нет того яркого антуража, ради которого существует футбол. Формально ходят на футбол, на топ-матчи были сюжеты, когда забивался стадион. На кубковых же матчах все присутствует.

Вопрос – чего мы хотим добиться? Смотреть футбол как в театре? Тогда это правильная дорога. Все фанатские объединения свое отношение к институту Fan ID высказали. Да, кто-то сделал, а кто-то до сих пор держит принципиальную позицию и не ходит на футбол. Что от Fan ID выиграли? С точки зрения порядка – порядок и так был.

Сделали Fan ID – ну уже ладно, но дальше его расширять – для чего, какой смысл? Давайте на волейбол, хоккей расширим! Мы что, никого не знаем? ФСБ хорошо работает. От того, будет Fan ID или нет, ничего не поменяется.

Все пункты продвижения Fan ID рождают вопросы: стоимости, обеспечения, целесообразности. Никто не видит плюсы, только господин Дегтярев и чиновники рядом. У нас Министерство спорта что, хорошо покрывает детско-юношеский спорт? Некуда деньги девать? Поддержите детские объединения, сделайте так, чтобы дети из малоимущих семей могли не платить за возможность заниматься спортом.

Мы категорически не поддерживаем идею расширения Fan ID. Более того, мы выступали с законопроектом об отмене паспорта болельщика, но он, к сожалению, не прошел», – сказал депутат Госдумы и член фракции КПРФ Ющенко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
деньги
Политика
Александр Ющенко депутат
болельщики
стадионы
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
logoFONBET Кубок России
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Валуев: «Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря. Уверяю вас, на стадионах стало лучше»
сегодня, 14:37
Шамиль Газизов: «Люди уже привыкли к Fan ID. Я исполняю задачи, поставленные руководством моей страны. Если регулятор говорит, что отмены не будет, – будем выполнять»
сегодня, 14:25
Павел Колобков: «Fan ID никогда не будет отменен, а обсуждение в таком тоне надо прекращать. Весь мир придет к этому стандарту»
сегодня, 13:56
Алаев о посещаемости РПЛ: «Уверенно растет – вернули аудиторию после отката из-за коронавируса и на 1-м этапе внедрения Fan ID. Наши предматчевые шоу высоко оценил даже топ-менеджер Ла Лиги»
сегодня, 12:23
Главные новости
Алаев о рейтингах РПЛ: «Средний охват трансляции в сезоне-2024/25 – более 3 млн человек. С «Матч ТВ» мы сделаем следующий шаг вперед»
3 минуты назад
Сборная Испании представила форму к ЧМ-2026 – красно-синюю с желтыми полосками: «Дизайн отражает свободный стиль игры и новый взгляд на футбол»
30 минут назадФото
Бабаев об ужесточении лимита: «Невозможно добиться хорошего результата ограничительными мерами. Качественные легионеры благотворно влияли на молодых ребят из ЦСКА»
42 минуты назад
Сборная Германии показала форму к ЧМ-2026 – белую с узором в черно-красно-золотых цветах флага страны
52 минуты назадФото
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
сегодня, 15:15Live
Лапорта о Ямале: «Ламин – гений, наша задача – заботиться о нем и защищать. Нужно относиться к нему с пониманием, ведь у него была пубалгия, это не проходит в одночасье»
сегодня, 15:05
Врываемся в работу после праздника − ищем менеджера в команду спортивной статистики. Ждем именно вас!
сегодня, 15:00Вакансия
Анри о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он человек, все мы совершаем ошибки. Я тоже терял самообладание. У него хватило мужества извиниться. Не думаю, что это будет проблемой»
сегодня, 14:56
Николай Валуев: «Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря. Уверяю вас, на стадионах стало лучше»
сегодня, 14:37
Рафинья о работе с психологом: «Это помогло мне разобраться в эмоциях, справиться с критикой и давлением. Терапия сделала меня лучше не только как игрока, но и как личность, мужа и отца»
сегодня, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Мусаев про 3:1 с «Оренбургом»: «Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть»
3 минуты назад
Дибала пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «Ромы» повредил мышцу при ударе с пенальти в матче с «Миланом»
19 минут назад
Первая лига. «Урал» обыграл «Челябинск»
23 минуты назад
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Мусаев, Шуманский и Кармо в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:15Live
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим» в азиатской ЛЧ – 1:3. За «Шэньхуа» забил Сауло Минейро с пенальти
сегодня, 15:00
«Краснодар» обыграл «Оренбург» в гостях – 3:1. Кордоба забил на 88-й и 95-й, у Козлова гол и 2 ассиста
сегодня, 15:00
Хакими пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной после подката Диаса. Участие марроканца в Кубке Африки под вопросом
сегодня, 14:54
Глава РПЛ Алаев: «Лимит находится в полномочиях министра, окончательное решение за ним. Встреча с клубами не состоялась»
сегодня, 14:36
Шамиль Газизов: «Люди уже привыкли к Fan ID. Я исполняю задачи, поставленные руководством моей страны. Если регулятор говорит, что отмены не будет, – будем выполнять»
сегодня, 14:25
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
сегодня, 14:14