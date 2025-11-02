Булыкин о 8-м месте «Динамо»: «Во время зимней паузы руководство должно что-то делать — или футболистов менять, или тренера»

Дмитрий Булыкин: руководство «Динамо» должно либо игроков менять, либо тренера.

Дмитрий Булыкин оценил 8-е место «Динамо» в РПЛ после 14 матчей.

«Сейчас все ждут хороших результатов от «Динамо», что оно разгонится и начнет показывать хороший футбол. Но пока этого не происходит, и все начинают переживать. Это давит на футболистов и на тренерский штаб. Болельщики недовольны, и руководство «Динамо», думаю, недовольно.

Но такое бывает, как-то из этого надо выходить. Есть много способов. Как решит руководство, мы узнаем во время зимней паузы в РПЛ. Думаю, до зимнего перерыва вряд ли будут что-то менять. А уже во время паузы руководство «Динамо» должно что-то делать — или футболистов менять, или тренера [Карпина]. Вариантов очень много.

Посмотрим, как сыграет «Динамо» до перерыва. Есть еще игры, чтобы исправить ситуацию», — сказал бывший нападающий «Динамо».