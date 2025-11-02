12

У «Интера» 9 побед в 10 последних матчах. Дальше – «Кайрат» в ЛЧ

«Интер» продлил свою победную серию.

«Интер» одержал девятую победу в десяти последних матчах.

Сегодня миланцы обыграли «Верону» в гостях (2:1) в 10-м туре Серии А.

На этом отрезке у команды Кристиана Киву лишь одно поражение во всех турнирах – «нерадзурри» уступили «Наполи» (1:3) в чемпионате Италии. Ничья против «Атлетико» была в товарищеском матче.

5 октября «Интер» примет «Кайрат» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
