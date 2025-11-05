Шамиль Газизов: «Люди уже привыкли к Fan ID. Я исполняю задачи, поставленные руководством моей страны. Если регулятор говорит, что отмены не будет, – будем выполнять»

Шамиль Газизов: люди уже привыкли к Fan ID.

Гамиль Газизов прокомментировал заявление министра спорта РФ Михаила Дегтярева, что систему Fan ID в стране не отменят .

«Если регулятор говорит, что отмены не будет, то мы будем исполнять. Я исполняю задачи, поставленные руководством моей страны. Люди уже привыкли к Fan ID за эти годы.

Если Fan ID будет и в Кубке России, то и в других видах спорта тоже будет внедряться. Безопасность болельщиков должна быть не только на футболе», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо ».