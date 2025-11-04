«Арсенал» побил свой рекорд по сухим победам и повторил достижение «Ливерпуля»-1920 и «Престона»-1889 по сухим матчам. «Канониры» выиграли 8 раз подряд без пропущенных голов
У «Арсенала» рекордная серия сухих побед.
«Арсенал» впервые в истории одержал 8 побед подряд без пропущенных голов.
Команда Микеля Артеты сегодня разгромила «Славию» в Лиге чемпионов со счетом 3:0. Ранее «канонирам» не смогли забить еще семь команд, последним сделать это удавалось «Ньюкаслу» в конце сентября.
Среди клубов высшей лиги Англии 8 подряд игр без пропущенных голов проводили только «Арсенал»-2025, «Ливерпуль»-1920 и «Престон»-1889.
На выходных лондонцы встретятся в АПЛ с «Сандерлендом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
