«Арсенал» побил свой рекорд по сухим победам и повторил достижение «Ливерпуля»-1920 и «Престона»-1889 по сухим матчам. «Канониры» выиграли 8 раз подряд без пропущенных голов

У «Арсенала» рекордная серия сухих побед.

«Арсенал» впервые в истории одержал 8 побед подряд без пропущенных голов.

Команда Микеля Артеты сегодня разгромила «Славию» в Лиге чемпионов со счетом 3:0. Ранее «канонирам» не смогли забить еще семь команд, последним сделать это удавалось «Ньюкаслу» в конце сентября.

Среди клубов высшей лиги Англии 8 подряд игр без пропущенных голов проводили только «Арсенал »-2025, «Ливерпуль »-1920 и «Престон »-1889.

На выходных лондонцы встретятся в АПЛ с «Сандерлендом».