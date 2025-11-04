16

«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 21:1. Поражений нет с августа

«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд.

«Арсенал» одержал 10-ю победу подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Славию» со счетом 3:0 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

Лондонский клуб выиграл все 10 матчей с 24 сентября. Общий счет – 21:1. Поражений у «канониров» нет с 31 августа – тогда они уступили «Ливерпулю» (0:1).

8 ноября «Арсенал» встретится с «Сандерлендом» в 11-м туре АПЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
