Конте выиграл 16 из 46 матчей в ЛЧ. У «Наполи» 1 победа в 4 турах в этом сезоне

Антонио Конте выиграл только 35% матчей в Лиге чемпионов.

У Антонио Конте почти одинаковое количество побед, ничьих и поражений в Лиге чемпионов.

Сегодня «Наполи» под руководством 56-летнего специалиста разделил очки с «Айнтрахтом» в 4-м туре. Ранее чемпионы Италии уступили ПСВ (2:6) и «Манчестер Сити» (0:2), а также победили «Спортинг» (2:1).

Всего Конте провел 46 игр в ЛЧ в качестве тренера и одержал 16 побед. По 15 раз его команды играли вничью и терпели поражение.

25 ноября «Наполи» встретится с «Карабахом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
