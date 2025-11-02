Станкович получил желтую за протесты в адрес судей после гола Черникова в матче с «Краснодаром»

Деян Станкович наказан за возмущение в адрес судейства.

Деян Станкович получил желтую карточку после гола Александра Черникова на 18-й минуте матча «Краснодар» – «Спартак» (1:0, первый тайм) в 14-м туре Мир РПЛ .

Главный тренер «Спартака », видимо, был недоволен тем, что главный судья Кирилл Левников не зафиксировал фол Лукаса Оласы на Кристофере Мартинсе перед голевой атакой «Краснодара ».

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустил 5 игр, включая дерби с ЦСКА.