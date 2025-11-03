«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й у букмекеров, ЦСКА – 3-й, шансы «Спартака» упали в 1,5 раза
Букмекеры обновили котировки на итоги чемпионата России.
«Зенит» после победы над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре укрепился в статусе фаворита Мир РПЛ. Коэффициент на титул петербуржцев упал с 2.25 до 2.00 – вероятность чемпионства оценивается в 50%.
В топ-3 у букмекеров также входят «Краснодар» (4.50) и ЦСКА (5.00). Котировки на «Локомотив» после поражения от «Зенита» выросли с 6.50 до 10.00.
Коэффициент на чемпионство «Спартака», проигравшего в 14-м туре «Краснодару» (1:2), вырос в полтора раза – с 13.00 до 20.00.
Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.00
2. «Краснодар» – 4.50
3. ЦСКА – 5.00
4. «Локомотив» – 10.00
5. «Спартак» – 20.00
6. «Динамо» – 50.00
7. «Балтика» – 75.00
8. «Рубин» – 500.00
9-10. «Ростов» – 1000.00
9-10. «Ахмат» – 1000.00
Остальные – от 5000.00