Де Брюйне выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы бедра в матче с «Интером»
Кевин де Брюйне может пропустить несколько месяцев из-за травмы.
Полузащитника «Наполи» заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1). Бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.
По результатам обследования у де Брюйне выявлена серьезная травма двуглавой мышцы правого бедра.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что восстановление хавбека займет несколько месяцев.
👉 Заменить Де Брюйне в итяльнском Фэнтези / Собрать команду в Фэнтези Серии А
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Наполи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости