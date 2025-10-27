  • Спортс
  • Де Брюйне выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы бедра в матче с «Интером»
Де Брюйне выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы бедра в матче с «Интером»

Кевин де Брюйне может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Полузащитника «Наполи» заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1). Бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.

По результатам обследования у де Брюйне выявлена серьезная травма двуглавой мышцы правого бедра.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что восстановление хавбека займет несколько месяцев.

👉 Заменить Де Брюйне в итяльнском Фэнтези / Собрать команду в Фэнтези Серии А

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Наполи»
