Де Брюйне выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы бедра в матче с «Интером»

Кевин де Брюйне может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Полузащитника «Наполи » заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча Серии А с «Интером » (3:1). Бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.

По результатам обследования у де Брюйне выявлена серьезная травма двуглавой мышцы правого бедра.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает , что восстановление хавбека займет несколько месяцев.

