  • «Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
6

«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)

«Ювентус» намерен продать Душана Влаховича зимой.

Контракт сербского форварда с туринцами истекает следующим летом, и клуб надеется выручить хоть какую-то сумму за него, а также сэкономить на зарплате за полгода, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

Сам Влахович также настроен сменить команду в январе. Отмечается, что интерес к 25-летнему футболисту проявляют клубы АПЛ, в частности «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Серии А Влахович забил 2 гола в 4 матчах. Его полная статистика доступна здесь

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69789 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЮвентус
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoДушан Влахович
logoЧелси
возможные трансферы
