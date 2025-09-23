Пранделли о Влаховиче: «Душан – чемпион, один из лучших нападающих Европы. Хотелось бы, чтобы он забивал еще больше»
«Я считаю, что он чемпион. Мне бы хотелось, чтобы он забивал еще больше, он один из лучших нападающих Европы. Но ему не стоит отходить от игры в нападении – нет смысла просить его связывать игру или участвовать в построении атак», – сказал бывший главный тренер «Фиорентины» в интервью Tuttosport.
Также Пранделли сравнил положением Влаховича в «Ювентусе» с ситуацией Адриана Муту в «Фиорентине» – румынский форвард мог перейти в «Рому», но остался после вмешательства тренера.
«Это две разных ситуации. Адриан, к счастью, остался во Флоренции, и в этом случае позиция клуба была предельно ясна: они проделали отличную работу, продержавшись до отборочных матчей Лиги чемпионов. У Душана действующий контракт и неопределенная ситуация, но ни он, ни «Юве» не спешат принимать решение», – заявил Пранделли.