Пранделли о Влаховиче: «Душан – чемпион, один из лучших нападающих Европы. Хотелось бы, чтобы он забивал еще больше»

Чезаре Пранделли высказался о Душане Влаховиче.

«Я считаю, что он чемпион. Мне бы хотелось, чтобы он забивал еще больше, он один из лучших нападающих Европы. Но ему не стоит отходить от игры в нападении – нет смысла просить его связывать игру или участвовать в построении атак», – сказал бывший главный тренер «Фиорентины» в интервью Tuttosport.

Также Пранделли сравнил положением Влаховича в «Ювентусе » с ситуацией Адриана Муту в «Фиорентине» – румынский форвард мог перейти в «Рому», но остался после вмешательства тренера.

«Это две разных ситуации. Адриан, к счастью, остался во Флоренции, и в этом случае позиция клуба была предельно ясна: они проделали отличную работу, продержавшись до отборочных матчей Лиги чемпионов. У Душана действующий контракт и неопределенная ситуация, но ни он, ни «Юве» не спешат принимать решение», – заявил Пранделли.