У Исака один гол в 8 матчах за «Ливерпуль» – сегодня не забил «Айнтрахту» и был заменен после перерыва. Форварда купили за 125 млн фунтов

Александер Исак снова не забил за «Ливерпуль».

Шведский нападающий сыграл 45 минут в матче с «Айнтрахтом » в Лиге чемпионов (5:1, второй тайм) и не отметился результативными действиями.

На счету Исака только 1 гол в 8 матчах – он забил «Саутгемптону» (2:1) в Кубке английской лиги.

Исака купили в летнее трансферное окно у «Ньюкасла» за 125 млн фунтов. Его статистика – здесь .

