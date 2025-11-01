Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»
Пирс Морган вновь анонсировал интервью с Криштиану Роналду .
Журналист и телеведущий Пирс Морган в очередной раз громко анонсировал интервью с Криштиану Роналду.
«Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану когда-либо давал.
Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме.
Теперь он раскрывается как никогда раньше», – написал Морган в X.
