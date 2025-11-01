  • Спортс
Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»

Пирс Морган вновь анонсировал интервью с Криштиану Роналду .

Журналист и телеведущий Пирс Морган в очередной раз громко анонсировал интервью с Криштиану Роналду.

«Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану⁩ когда-либо давал.

Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме.

Теперь он раскрывается как никогда раньше», – написал Морган в X.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
