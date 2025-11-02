Мусаев об удалениях Кордобы и Дугласа: «Первая карточка спорная, вторая больше похожа на несчастный случай. Это придало «Спартаку» уверенности»

Мурад Мусаев: удаления у «Краснодара» придали уверенности «Спартаку».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалениях у «быков» в домашней игре против «Спартака » (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча 14-го тура Мир РПЛ . После этого арбитр также показал вторую желтую Дугласу Аугусто на 95-й минуте за отмашку.

– Ваше мнение по красным карточкам? Показалось, что вторая желтая Джону спорная.

– Больше первая карточка была спорная, мне кажется, что ее не было. Вторая больше похожа на несчастный случай. У Дугласа есть проблема, не те карточки он получил за игру локтями. Эти два удаления придали уверенности «Спартаку».

На «Балтику» у нас много кадровых потерь, придется поломать голову. Когда проявлять остальным ребятам себя, если не в игре с «Балтикой», – сказал Мурад Мусаев .