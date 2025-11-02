«Балтика» не пропустила в 4-м матче РПЛ подряд. Это клубный рекорд

«Балтика» продлила сухую серию в чемпионате.

Калининградцы обыграли «Ахмат» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0). «Балтика» не пропустила в 4-м матче чемпионата – это клубный рекорд.

Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и на данный момент занимает 4-е место в таблице.

