«Балтика» не пропустила в 4-м матче РПЛ подряд. Это клубный рекорд
«Балтика» продлила сухую серию в чемпионате.
Калининградцы обыграли «Ахмат» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0). «Балтика» не пропустила в 4-м матче чемпионата – это клубный рекорд.
Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и на данный момент занимает 4-е место в таблице.
Сульшер, Тен Хаг или Роджерс: «Вулвс» убрали Перейру – кто вместо него?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Цифроскоп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости