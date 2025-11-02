Талалаев о «Балтике»: «Если придут за нашими игроками, это будет очень-очень дорого. Спонсор клуба – Ростех, корпорация со стабильным финансовым положением, губернатор делает все, чтобы было хорошо»

Андрей Талалаев: если клубы придут за игроками «Балтики», это будет очень дорого.

Андрей Талалаев ответил на вопрос об интересе к футболистам «Балтики».

«Не всех нужно оберегать от слухов, кому-то из игроков это может быть полезно. Но все должно быть дозированно.

Спонсором «Балтики» является Ростех, корпорация со стабильным финансовым положением. И губернатор делает все, чтобы было хорошо.

Если кто-то придет за нашими футболистами, это будет очень-очень дорого. Мы как клуб поставили определенные задачи, и мы пока что их не решили», – сказал главный тренер «Балтики».

Калининградская команда занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ после 14 туров.