Талалаев о «Балтике»: «Если придут за нашими игроками, это будет очень-очень дорого. Спонсор клуба – Ростех, корпорация со стабильным финансовым положением, губернатор делает все, чтобы было хорошо»
Андрей Талалаев: если клубы придут за игроками «Балтики», это будет очень дорого.
Андрей Талалаев ответил на вопрос об интересе к футболистам «Балтики».
«Не всех нужно оберегать от слухов, кому-то из игроков это может быть полезно. Но все должно быть дозированно.
Спонсором «Балтики» является Ростех, корпорация со стабильным финансовым положением. И губернатор делает все, чтобы было хорошо.
Если кто-то придет за нашими футболистами, это будет очень-очень дорого. Мы как клуб поставили определенные задачи, и мы пока что их не решили», – сказал главный тренер «Балтики».
Калининградская команда занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ после 14 туров.
