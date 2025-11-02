  • Спортс
  • Фермин с двумя ассистами и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Эльче». У Рэшфорда – 7.8, у Ямаля – 7.7, у Касадо – 5.8
3

Фермин с двумя ассистами и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Эльче». У Рэшфорда – 7.8, у Ямаля – 7.7, у Касадо – 5.8

Фермина Лопеса признали лучшим игроком матча «Барселона» – «Эльче».

Фермин Лопес получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Барселона» – «Эльче» (3:1) в 11-м туре Ла Лиги. 

Полузащитник сине-гранатовых отметился двумя голевыми передачами, его индекс – 8.4. Маркус Рэшфорд, забивший гол, получил оценку 7.8. Ламин Ямаль с голом заработал 7.7. 

Среди каталонцев самый слабый показатель с большим отрывом у Марка Касадо – 5.8. 

Оценки «Барселоны»: Войчех Шченсны (7.3), Алекс Бальде (7.6), Эрик Гарсия (7.3), Рональд Араухо (7.2), Жюль Кунде (7.3), Марк Касадо (5.8), Френки де Йонг (7.6), Фермин Лопес (8.4), Маркус Рэшфорд (7.8), Ламин Ямаль (7.7), Ферран Торрес (7.9). 

Оценки «Эльче»: Иньяки Пенья (6.4), Альваро Нуньес (7.7), Педро Бигас (7.0), Давид Аффенгрубер (6.2), Адриа Педроса (5.8), Марк Агуадо (5.9), Рафа Мир (7.3), Алейш Фебас (6.3), Мартим Нету (5.8), Херман Валера (5.5), Андре Силва (6.5). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
