Рэшфорд о 3:1 с «Эльче»: «Мог сыграть лучше, не вполне доволен собой. Требования в «Барсе» всегда должны быть высочайшими»
Маркус Рэшфорд: против «Эльче» я мог сыграть лучше.
Маркус Рэшфорд критически оценил свою игру в матче с «Эльче».
«Барселона» одержала победу в 11-м туре Ла Лиги со счетом 3:1. Рэшфорд отметился голом на 61-й минуте.
«Я стараюсь отдавать все силы. Против «Эльче» я мог бы сыграть лучше, и я обещаю исправиться, потому что в целом не вполне доволен своей игрой.
Мы упорно трудимся, чтобы побеждать. Мы идем от матча к матче. Нам нужно продолжать играть как одна команда. Это «Барса», и требования здесь всегда должны быть самыми высокими», – сказал нападающий «Барселоны».
