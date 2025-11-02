Станкович про 1:2: «Краснодар» провел боевой матч, вынуждал нас часто ошибаться, счет на табло. Второй пропущенный гол обескуражил «Спартак»

Деян Станкович: «Краснодар» заслуженно обыграл «Спартак».

Деян Станкович признал, что «Краснодар» превзошел «Спартак» по игре.

В 14-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили на выезде со счетом 1:2.

– Какой был план на игру? Игроки выполнили его?

– Можно любой план на игру готовить, игроки стараются его реализовать. Нужно отдать должное «Краснодару », они провели боевой матч, боролись. И особенно в первом тайме, много забирали подборов. Соперник вынуждал нас часто ошибаться. Во втором тайме у нас получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Но еще раз повторю: футболисты «Краснодара» молодцы, одержали заслуженную победу.

– Такой результат – полностью заслуга «Краснодара», а не поражение «Спартака»? Не сказать, что команда сыграла плохо?

– Счет на табло. Мы видим его. Да, это победа «Краснодара», – сказал главный тренер «Спартака».