Станкович про 1:2: «Краснодар» провел боевой матч, вынуждал нас часто ошибаться, счет на табло. Второй пропущенный гол обескуражил «Спартак»
Деян Станкович признал, что «Краснодар» превзошел «Спартак» по игре.
В 14-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили на выезде со счетом 1:2.
– Какой был план на игру? Игроки выполнили его?
– Можно любой план на игру готовить, игроки стараются его реализовать. Нужно отдать должное «Краснодару», они провели боевой матч, боролись. И особенно в первом тайме, много забирали подборов. Соперник вынуждал нас часто ошибаться. Во втором тайме у нас получалось больше, но второй пропущенный мяч обескуражил команду. Но еще раз повторю: футболисты «Краснодара» молодцы, одержали заслуженную победу.
– Такой результат – полностью заслуга «Краснодара», а не поражение «Спартака»? Не сказать, что команда сыграла плохо?
– Счет на табло. Мы видим его. Да, это победа «Краснодара», – сказал главный тренер «Спартака».